Von: Björn Jahner | 15.02.23

NONTHABURI: Entsetzte Einwohner Nonthaburis machten Fotos und Videoaufnahmen von einem scheinbar verrückten Mann, der über ihren Köpfen auf Stromkabeln herumlief, berichtet das thailändische Nachrichtenportal 77kaoded.

Die zur Hilfe gerufene Polizei begab sich zusammen mit Einsatzkräften der Poh-Teck-Tung-Rettungsstiftung an den Ort des Geschehens am Ende der Tiwanon Soi 5 in Nonthaburi.

Laut dem Bericht von 77kaoded handelte es sich um einen etwa 32 Jahre alten einheimischen Mann, der auf den Stromkabeln laut herumwütete, bis er schließlich von den Einsatzkräften zur Vernunft gebracht und festgenommen wurde.

Nach Aussage der Beamten hatte er auch elektrische Geräte beschädigt, die verstreut auf dem Gehweg lagen.



Er wurde auf die Polizeiwache abgeführt, wo die Beamten ihn beruhigten und ihn über den verursachten Schaden aufklärten, der zwischenzeitlich von Elektroingenieuren behoben wurde.