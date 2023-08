PAK CHONG: Nicht nur bei langjährigen Residenten, auch bei Urlaubern stehen Thailand-Reisen während der Regenzeit hoch im Kurs: Die Hotels senken ihre Preise und beliebte Touristenziele sind weitaus weniger überlaufen, was einen authentischeren und äußerst entspannten Aufenthalt ermöglicht. So braucht man beim Besuch eines Top-Restaurants keine langen Reservierungen mehr im Voraus in Kauf zu nehmen, die Warteschlangen vor den heißesten Bars und Nachtclubs werden kürzer, und man kann die renommiertesten Spas oder Schönheitssalons aufsuchen und wird sofort bedient. Erfahren Sie, welche Reiseziele in der Monsunzeit besonders beeindruckend sind. Kalt, grau und feucht gestaltet sich ein typischer Regentag in der fernen Heimat, weshalb erholungssuchende Urlauber während ihrer schönsten Zeit des Jahres keineswegs im Regen stehen möchten. Doch clevere Thailandkenner wissen, dass die Monsunzeit vielmehr als die „grüne Jahreszeit“ verstanden werden kann, bei der sich die tropische Flora und Fauna in ihrer vollen Blüte präsentiert und sich die ansonsten zur Hochsaison völlig überlaufenen Touristengebiete äußerst entspannend entdecken lassen.

Das Tor zum Khao-Yai-Nationalpark

Pak Chong ist ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge in den Khao-Yai-Nationalpark. Foto: sosconcan / Adobe Stock

Nur knapp 170 Kilometer von Bangkok entfernt liegt in der Provinz Nakhon Ratchasima die Stadt Pak Chong, die als das Tor zum Khao-Yai-Nationalpark gilt und ein beliebtes Ausflugsziel für Wochenendurlauber aus der Hauptstadt darstellt. Schließlich hat sich in dem gleichnamigen Landkreis und rund um das UNESCO-Weltnaturerbe eine Vielzahl an Attraktionen und einfallsreichen Boutique-Resorts angesiedelt, die zu einem entspannten Aufenthalt im Grünen locken. In der touristischen Nebensaison bieten hier viele Hotels attraktive Preisnachlässe, weshalb man gerade jetzt die Koffer packen sollte!

Weingärten locken Touristen an

Foto: Khao Yai Winery

Erlebnis-Gastronomie und viele kreative Produkte bietet die Khao Yai Winery. Als Südostasiens größte Weinkellerei werden hier seit den 1990er Jahren auf einer Anbaufläche von 358 Hektar jährlich an die 200.000 Flaschen Weiß- und Rotwein produziert.

Foto: Khao Yai Winery

Dass das Weingut im Volksmund meist nur kurz PB Valley genannt wird, basiert auf den Initialen seines Besitzers Dr. Piya Bhirombhakdi, der zu den vier Erben der Singha-Dynastie zählt. Wie auch Prayut Piangbunta, einer seiner beiden Kellermeister, hat er in Deutschland studiert und spricht ebenfalls fließend Deutsch.

Bild: GranMonte Asoke Valley

Seine Geschmacksknospen kitzeln kann man auch wunderbar in der Granmonte Asoke Valley, die preisgekrönte Weinkellerei von Nikki Lohitnavy, Thailands erste und einzige Kellermeis­terin. Zum Beispiel bei einer Weinprobe und Farmtour.

Moderne Kunst für Regentage

Bild: Khao Yai Art Museum

Wer etwas Kultur schnuppern möchte, besucht das Khao Yai Art Museum in Pak Chong, in dem auf 1.700 Quadratmetern die Sammlung zeitgenössischer Kunstwerke des Geschäftsmanns Pongchai Chindasook ausgestellt wird. Die Galerie hat täglich von 09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.