Vermutlich vierter Omikron-Fall in Thailand entdeckt

EILMELDUNG - BANGKOK: Ein 41-jähriger Thailänder, der über das „Test & Go“-Modell aus dem Kongo nach Thailand eingereist war, ist wahrscheinlich der vierte Fall der Covid-19-Variante Omikron im Königreich, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag der Presse mit.

Das Ergebnis des Covid-19-Tests des Mannes wird in ein bis zwei Tagen erwartet. Er hatte Berichten zufolge zwei Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca erhalten.

Darüber hinaus bestätigte das Ministerium, dass zwei thailändische Übersetzerinnen, die am 28. November nach der Teilnahme an einer Konferenz in Nigeria nach Thailand zurückgereist waren, zwischenzeitlich positiv auf die Omikron-Variante getestet wurden.