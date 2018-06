Vermisstes Flugzeug in Kenia gefunden

NAIROBI (dpa) - Das Wrack eines vermissten Passagierflugzeugs mit zehn Menschen an Bord ist in Kenia gefunden worden.

Ein Helikopter der Airline habe die Maschine in der Aberdare-Bergkette am Donnerstagmorgen gesichtet, teilte die Fluggesellschaft FlySax mit. Bergungskräfte seien zum Absturzort geschickt worden, allerdings sei dieser nur schwer erreichbar und sie würden voraussichtlich mehrere Stunden brauchen, um dorthin zu kommen. Zudem kommt das weiterhin schlechte Wetter demnach erschwerend hinzu. Informationen über die acht Passagiere und zwei Crew-Mitglieder gab es zunächst nicht. «Wir beten, dass es Überlebende gibt und, dass sie so bald wie möglich gerettet werden können», hieß es. Flugabstürze im Aberdare-Nationalpark sind bereits in der Vergangenheit vorgekommen. 2013 wurden bei einem Unglück drei Schweizer getötet..