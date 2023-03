Von: Björn Jahner | 20.03.23

PRACHINBURI: Gefährliches radioaktives Material, das aus einem Kraftwerk in Prachinburi verschwunden war (DER FARANG berichtete) ist in einer Stahlgießerei in der Provinz wieder aufgetaucht, teilte der Provinzgouverneur Ronnarong Nakornjinda am Sonntag (19. März 2023) der Presse mit.

Seitdem am 10. März in einem Kohlekraftwerk im Bezirk Sri Maha Pho ein Zylinder mit Cäsium-137 als vermisst gemeldet wurde, haben Beamte Stahlwerke in der 150 Kilometer östlich von Bangkok gelegenen Provinz kontrolliert.

Am Sonntag wurden in der größten Stahlgießerei der Provinz, im Bezirk Kabinburi, radioaktive Werte festgestellt. Die Messwerte stammten von Metallschrott, der zu Würfeln gepresst worden war, um am Sonntagabend eingeschmolzen zu werden.

Die Beamten ordneten an, den Betrieb der Gießerei einzustellen, um zu verhindern, dass das radioaktive Metall zerkleinert und in mehrere Würfel verstreut wird.

Alle Mitarbeiter wurden angewiesen, die Gießerei zu verlassen, die für Außenstehende gesperrt wurde.

Eine erste Untersuchung des geschmolzenen Materials in der Gießerei habe Spuren von Cäsium-137 ergeben, sagte er.

Gouverneur Ronnarong sagte zuvor, dass der Zylinder vermutlich von Unbekannten gestohlen wurde, die ihn an einen Schrotthandel verkaufen wollten.

Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren und verbleibt nach Angaben von Ronnarong 300 Jahre lang in der Umwelt. Er warnte davor, dass die Berührung des radioaktiven Materials Haut, Leber und Knochenmark schädigen kann.

Beamte der Provinzverwaltung für öffentliche Gesundheit und Arbeitsschutz richteten letzte Woche eine Kommandozentrale ein, um nach dem Zylinder zu suchen und etwaige Folgen des Vorfalls zu bewältigen.

Die Provinz kündigte außerdem eine Belohnung von 50.000 Baht für diejenigen an, die Informationen liefern, die zur Bergung des Zylinders führen.