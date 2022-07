Von: Björn Jahner | 12.07.22

KOH CHANG: Die Leiche eines Franzosen, der vermisst wird, seit er und eine spanische Begleiterin, von der bereits bestätigt wurde, dass sie beim Schwimmen in der stürmischen See am Lonely Beach von Koh Chang am Sonntagmorgen ertrunken ist (mehr!), wurde am Montagmorgen gefunden.

Der Franzose wurde nur als Ramkurran, 22, und die Spanierin als Clara Crospo Canellas, 21, identifiziert. Die beiden Touristen hatten im Nature Beach Resort Hotel gewohnt. Am Sonntagmorgen gingen sie im Meer vor dem Lonely Beach, auch bekannt als Tha Nam Beach, im Dorf Moo 4 schwimmen. Zu dieser Zeit war das Meer rau, mit starkem Wind und hohen Wellen.

Gegen 7 Uhr morgens wurde Termsak Sertsri, der Chef des Dorfes Moo 1 im Tambon Koh Chang Tai, Bezirk Koh Chang, von Anwohnern informiert, dass die beiden Touristen vermisst werden.

Freiwillige Helfer und lokale Beamte bildeten ein Such- und Rettungsteam.

Die Frau wurde gegen 8.10 Uhr etwa 300 Meter weiter südlich ertrunken im Meer gefunden und an Land gebracht. Die Suche wurde gegen 11 Uhr wegen des schlechten Wetters abgebrochen.

Als die Suche am Montagmorgen wieder aufgenommen wurde, stiegen etwa 20 Retter vom Strand aus ins Meer und durchkämmten das Gebiet, das etwa 40 Meter vom Ufer entfernt war. Sie fanden die Leiche des Vermissten um 9.45 Uhr.

Khun Termsak, der Dorfvorsteher, sagte gegenüber der Presse, Koh Chang werde immer noch von heftigem Regen und starken Wellen heimgesucht. Touristen sollten zu dieser Zeit nicht im Meer schwimmen gehen, vor allem nicht an einer Stelle, an der eine rote Flagge gehisst worden war, warnte er.

Nach Aussage des Bezirkschefs Sirisak Udomchok wurden über die Botschaften Frankreichs und Spaniens bereits Vorkehrungen getroffen, damit die Angehörigen kommen und die Leichen in ihre Heimat überführen können.