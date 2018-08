Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.18

KANCHANABURI: Ein seit zwei Tagen vermisster Nordire wurde 30 Kilometer stromabwärts von seiner Unterkunft im Fluss Kwae Noi im Bezirk Sai Yok tot aufgefunden.

Seine 39-jährige thailändische Frau hatte ihren 51 Jahre alten Mann am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Am Montagabend hatte das Paar in seinem Zimmer im Krit Raft House eine heftige Auseinandersetzung. Die Frau verließ das Zimmer und übernachtete bei einer Bekannten. Als sie am Dienstagmorgen das Zimmer betrat, war ihr Mann verschwunden. Die Polizei ordnete die Obduktion der Leiche an.