Von: Björn Jahner | 15.07.22

PATTAYA: Die verwesende Leiche eines vermissten 79-jährigen Kanadiers wurde am Freitag in einem Feld hinter einem Hotel in Pattaya gefunden.

Die Leiche wurde in einem 10 Hektar großen Grasfeld hinter dem Leelawadee Hotel im Tambon Nong Prue des Bezirks Bang Lamung entdeckt, sagte Polizeikapitän Phuttharak Sonkhamharn, stellvertretender Ermittlungsleiter der Polizeistation Pattaya, der kurz nach Mittag alarmiert wurde.

Die Polizei, die Touristenpolizei und die Rettungskräfte am Tatort sagten, dass der verwesende Körper einen üblen Geruch verströmte. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann bereits seit mehreren Tagen tot war, wie lokale Medien berichteten.

In der Nähe der Leiche fanden die Beamten ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Außerdem fanden sie eine Tasche mit 300 kanadischen Dollar (8.400 Baht) und einen kanadischen Reisepass mit dem Namen des Mannes, dessen Identität bis zur Benachrichtigung der Angehörigen geheim gehalten wurde.

Da P., 54, die stellvertretende Haushälterin im Leelawadee Hotel, sagte, sie sei auf das Feld gegangen, um Wasserspinat zu sammeln, und habe einen üblen Geruch bemerkt. Zunächst dachte sie, er käme vom Kadaver eines Hundes. Doch als sie näherkam, sah sie zu ihrem Entsetzen einen menschlichen Körper. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Nach Angaben der Polizei hatte das Personal des Twin Resort Pattaya Hotel, das etwa 500 Meter vom Fundort der Leiche entfernt liegt, am 12. Juli eine Vermisstenanzeige bei der Polizei von Pattaya aufgegeben. Der Kanadier war Berichten zufolge am 6. Juli in Thailand eingetroffen, um seine thailändische Freundin in Chaiyaphum zu besuchen. Er wohnte in dem Hotel und verschwand später auf mysteriöse Weise.

Die Ermittler der Polizei untersuchten Überwachungsvideos, fanden aber keine Hinweise, bis am Freitag der Fund der Leiche gemeldet wurde. Die Leiche wurde an das forensische Institut der Königlich Thailändischen Polizei in Bangkok geschickt, wo eine Obduktion durchgeführt wird, um die genaue Todesursache festzustellen.

Die Beamten durchsuchten das Hotelzimmer und stellten fest, dass sich die Habseligkeiten des Mannes noch dort befanden.

Thailändische Medien berichteten, dass die Polizei die Freundin des Mannes in Chaiyaphum angerufen hatte, die ihnen mitteilte, dass er am 6. Juli am Flughafen Suvarnabhumi angekommen und direkt nach Pattaya gefahren sei. Danach, so sagte sie, sei er nicht mehr zu erreichen gewesen, bis die Polizei sie kontaktierte, um ihr mitzuteilen, dass ihr Freund gestorben sei.