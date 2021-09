Vermisster AuslÃ¤nder nach drei Tagen aus dem Wald gerettet

Von: Björn Jahner | 05.09.21

PETCHABURI: Ein vermisster 79-jähriger Niederländer wurde am Freitag von Dorfbewohnern im Bezirk Tha Yang der Provinz Phetchaburi aus dem Dschungel gerettet.

Zuvor hatte die thailändische Ehefrau des Mannes am 31. August auf der Polizeistation Tha Mai Ruak in Phetchaburi eine Vermisstenanzeige aufgegeben.

Der 79-Jährige wurde nach Aussage der Dorfbewohner in einer Pfütze in einem Waldgebiet zwischen den Bezirken Kaeng Krachan und Tha Yang in Phetchaburi gefunden, etwa 800 Meter von der Hauptstraße entfernt. Er soll erschöpft und leicht verwirrt gewesen sein und erlitt kleinere Kratzer und Mückenstiche am Körper.

Die Dorfbewohner sagten gegenüber der Presse, dass sie sich auf dem Heimweg vom Ochsenfroschfangen befanden, als sie auf das im Wald abgestellte Motorrad des Ausländers stießen. Sie durchsuchten daraufhin das Gebiet und fanden den Mann in der Pfütze liegend vor. Sie halfen ihm auf und verständigten die Polizei, die ihn später zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte.