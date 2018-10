Vermisster Amerikaner schlafend auf Felsen gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.18

Suche mit glücklichem Ausgang: Ein Vermisster Ausländer wurde lebend und unverletzt gefunden. Aufgrund exzessiver Partys und Probleme mit seiner Freundin soll er entschieden haben, für einige Zeit für sich zu bleiben. Foto: The Nation

UPDATE - SATUN: Der seit Dienstagmorgen auf der Koh Lipe vermisste amerikanische Urlauber ist am Donnerstag schlafend auf Felsen gefunden worden.

Damit endete die dreitägige Suche nach dem 39-Jährigen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus zu einer gründlichen Untersuchung gebracht. Laut Oberst Nipon Hemasalamard, dem stellvertretenden Polizeichef, wollen die Beamten herausfinden, ob der Tourist irgendwelche Substanzen missbräuchlich zu sich genommen hat oder in irgendeiner Weise verletzt wurde. Der Urlauber hatte mit drei Freunden von Montagabend bis zum frühen Dienstagmorgen getrunken und war dann in der Pattaya-Bucht schwimmen gegangen. Seitdem war er vermisst worden.