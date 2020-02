NEW YORK (dpa) - Eine Passagierin des Kreuzfahrtschiffes «Westerdam», die in Malaysia zunächst positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurde, ist doch nicht infiziert.



Die 83-Jährige habe womöglich an Atemwegsbeschwerden gelitten, berichtete am Wochenende die US-Zeitung «USA Today» unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde CDC. «Aber es war nicht Covid-19», sagte demnach ein Sprecher.

Der Fall hatte für viel Wirbel gesorgt. Ärzte stellten bei der Frau eine Sars-CoV-2-Infektion fest, nachdem sie und viele andere der rund 2300 Menschen an Bord die «Westerdam» in Kambodscha verlassen hatten und in andere Länder weitergereist waren. Das Ausschiffen wurde daraufhin gestoppt. Mittlerweile wurden alle Gäste und Crewmitglieder negativ auf das Virus getestet. Zu den Passagieren hatten auch 57 Deutsche gehört.

Die «Westerdam» hat eine lange Irrfahrt hinter sich. Aus Sorge vor einer Einschleppung des Virus Sars-CoV-2 verweigerten dem Schiff Anfang Februar mehrere asiatische Staaten das Anlegen, obwohl keine Fälle an Bord bekannt waren. Schließlich durfte die «Westerdam» den kambodschanischen Hafen Sihanoukville ansteuern.