Verluste am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt

Von: Redaktion (dpa) | 17.07.23

FRANKFURT/MAIN: Nach einer starken Vorwoche mit einem schwächeren Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag zunächst Verluste verbucht.

Der Leitindex Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,54 Prozent tiefer bei 16.018,74 Punkten. In der vorigen Woche hatte der Leitindex um mehr als drei Prozent zugelegt. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln verlor am Montagmorgen 0,91 Prozent auf 27.605,62 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone fiel um rund 0,7 Prozent.