Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

Ein erschütternder Brief erreichte die Redaktion aus Deutschland:



Sehr geehrter Damen und Herren, ich möchte mich mit einem Problem an Sie wenden, das mich sehr beschäftigt. Ich bin Thailänderin, 50 Jahre alt und lebe seit 20 Jahren verheiratet in Deutschland. In Thailand habe ich noch mehrere Geschwis­ter. Meine älteste Schwester wohnt in Nakhon Chaisi, durch viele Umstände ist sie allein und hat keinen thailändischen Ausweis. Dadurch ist sie auch nicht krankenversichert. Alle Bemühungen, ihr einen thailändischen Ausweis zu besorgen, hatten keinen Erfolg. Alle Ämter haben ihren Antrag kalt abgewiesen, trotz Vorsprache mehrerer Schwes­tern zusammen mit ihr. Es wurde eine Vorauszahlung von 15.000 Baht verlangt, ohne dass ein Erfolg sicher ist. Nun ist diese alte Schwester an Krebs erkrankt und die Aussichten sind sehr schlecht. Bisher habe ich aus Deutschland die Behandlung im Krankenhaus bezahlt. Zwischenzeitlich wurde sie jedoch aus dem Krankenhaus entlassen, man könne ihr nicht mehr helfen. Sie wohnte bisher in einer Mietwohnung, die sie immer zuverlässig bezahlt hat. Ihr Vermieter teilte ihr bei der Entlassung aus dem Krankenhaus mit, dass sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren darf. Er sagte, dass er eine so schwerkranke Frau, die vielleicht bald tot ist, nicht in seinem Haus haben will. Der Geist der Toten würde sonst auf dem Haus liegen und man könnte es danach schlecht wieder vermieten. Sie wurde auf die Straße gesetzt und ich musste von hier aus eine Notunterkunft suchen.

Ich frage mich, was ist in den letzten Jahren aus meinem Heimatland Thailand geworden? Warum hilft man nicht einer krebskranken Frau, die kein Geld und keinen Ausweis hat? Warum dürfen Ämter so viel Geld verlangen und sie mit dem Problem allein lassen? Warum darf ein Vermieter eine hilflose Frau auf die Straße setzen? Sind diese Leute Buddhisten und gehen sie im Tempel beten? Wie konnte sich mein Land und die Menschen in den letzten 20 Jahren nur so negativ verändern? Ich fliege nächsten Monat zu meiner Schwester und ich hoffe, dass ich sie noch lebend vorfinde. Weitere Krankenhauskosten sind auch für mich schwer zu stemmen. Gibt es kein Amt, das in so einem Fall helfen kann? Ich bin sehr enttäuscht und traurig über diese Entwicklung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Manee Tangkae, Bad Wörishofen

