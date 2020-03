Von: Redaktion (dpa) | 05.03.20

Ein beschädigter Bus steht nach einem Unfall in Troisdorf bei Köln vor einem Lastwagen. Foto: Thomas Banneyer/Dpa

TROISDORF: Ein überwiegend mit Schülern besetzter Bus prallt bei Bonn mit einem Lastwagen zusammen. 22 Menschen werden verletzt, die meisten nur leicht.

Ein vor allem mit Schülern besetzter Bus ist am Mittwoch in Troisdorf bei Bonn mit einem Lastwagen zusammengeprallt - 22 Menschen wurden verletzt. Die meisten seien mit leichten Verletzungen davongekommen, teilte die Polizei mit. In dem Linienbus saßen unter anderem 28 Kinder einer achten Klasse mit zwei Lehrern. Nach ersten Ermittlungen habe die Busfahrerin die Vorfahrt des Lkw missachtet, sagte der Sprecher. Unter den Verletzten seien 16 leicht verletzte Schüler. Der Lkw-Fahrer sei mittelschwer verletzt worden, die Busfahrerin erlitt einen Schock. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus, das die meisten aber rasch wieder verlassen durften.