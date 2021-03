Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Yellow Line der U-Bahn, die von Lat Phrao nach Samrong in Samut Prakan führt, ist zu über 70 Prozent fertiggestellt. Die BTS Group Holdings will die Linie in diesem Jahr schrittweise für Tests öffnen.

Nach Medienberichten soll der Betreiber der Gelben Linie die Bangkok Expressway and Metro (BEM), der die Blue Linie der MRT betreibt, für entgangene Einnahmen entschädigen, da die Verlängerung den Pendlern eine Verbindung zur Green Line ermöglicht, ohne dass sie die Blue Line benutzen müssen. Eine Studie hat ergeben, dass die Zahl der Nutzer der Blue Line um etwa 6.000 pro Tag sinken wird, sobald die Verlängerung der Yellow Line in Betrieb ist.

Die Verlängerung der Yellow Line, die Lat Phrao mit der Green Line an der Station Ratchayothin verbindet, ist etwa 2,6 Kilometer lang und kostet mehr als drei Milliarden Baht.