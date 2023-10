Von: Björn Jahner | 04.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) hat die Pläne zur Verlängerung der Yellow Line Monorail von Lat Phrao nach Ratchayothin gestoppt, da der Vorschlag von Eastern Bangkok Monorail (EBM), dem Konzessionär des Projekts, inzwischen ausgelaufen ist.

Der Plan wurde auf Eis gelegt, da täglich etwa 100.000 Fahrgäste den Dienst nutzen müssen, um die Durchführbarkeit des Projekts zu gewährleisten.

MRTA-Gouverneur Pakapong Sirikantaramas teilte mit, dass die EBM vor der Eröffnung der Einschienenbahn im Juni 2023 die vorgeschlagene Erweiterung der Yellow Line um eine Strecke von etwa 2,6 Kilometern zur Prüfung vorgelegt hat.

Nach Angaben der MRTA war die geplante Verlängerung nach Ratchayothin nicht Teil des ursprünglichen Mass Rapid Transit Master Plans („M-Map“) für Bangkok und seine Vororte und hat keine Auswirkungen auf das bestehende Schienennetz. Derzeit wird das Gebiet zwischen Ratchada und Lat Phrao von der Blue Line der MRTA bedient.

Gouverneur Pakapong fügte hinzu, dass die Yellow Line der MRTA zwischen Lat Phrao und Samrong an Wochentagen von etwa 40.000 Fahrgästen genutzt wird, während die Zahl an Wochenenden und Feiertagen auf etwa 28.000 bis 30.000 sinkt. Während der Testphase, in der das System getestet wurde und der Service kostenlos war, wurden täglich bis zu 70.000 Fahrgäste gezählt.

MRTA geht davon aus, dass die tägliche Fahrgastzahl auf der Yellow Line idealerweise zwischen 70.000 und 80.000 Fahrgästen liegen sollte, um als erfolgreich zu gelten. Wenn die Fahrgastzahlen auf 100.000 Fahrgäste pro Tag steigen und jährlich um 10 Prozent zunehmen, wäre die Investition finanziell tragfähig. Entscheidend für den Erfolg des Projekts wird sein, dass sich das Fahrgastverhalten dahingehend ändert, dass der öffentliche Nahverkehr als primäres Verkehrsmittel genutzt wird.