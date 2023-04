Verkehrsplan für Songkran präsentiert

Von: Björn Jahner | 10.04.23

PATTAYA: Die Verkehrsinspektion der Polizei in Pattaya hat ihren Verkehrsplan für das große „Wan Lai“-Festival auf der Pattaya Beach Road am Mittwoch, 19. April 2023 bekanntgegeben, wenn das erste Mal seit dem Ausbruch der Pandemie vor drei Jahren sich wieder zehntausende Menschen ausgelassene Wasserschlachten auf der Strandstraße liefern sowie Konzerte und DJ-Shows genießen.

Am Mittwoch, 19. April 2023 wird der Abschnitt auf der Beach Road von der Pattaya Klang Road bis zur Walking Street (Soi 16) von 14.30 bis 20.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Während diesem Zeitraum ist auch die zum Strand führende Fahrspur der Pattaya Klang Road ab der Kreuzung Second Road-Pattaya Klang Road für den Verkehr gesperrt.

Foto: Pattaya City

Der nördliche Teil der Beach Road, vom Delfin-Kreisverkehr („Plaloma“) bis zur Pattaya Klang Road ist, wird nicht gesperrt. Auch die Zwischengassen (Soi 1 bis Soi 6/1) sind für den Verkehr auf diesem Abschnitt freigegeben.

Laut Polizei sollen mit der Verkehrsfreigabe des nördlichen Abschnitts der Pattaya Beach Road die Verkehrsbehinderungen reduziert werden.

Anm. d. Red.: In der Realität bedeutet dies jedoch eher, dass die Party-Pick-ups mit Wasser spritzenden und feiernden Menschen auf den Ladeflächen dieses Jahr an Songkran eine Extrarunde über die Pattaya Beach Road bis zur Pattaya Klang Road drehen können, die in Richtung Second Road für den Verkehr geöffnet ist. Anstatt der Verkehr fließt dann das Wasser in Strömen!