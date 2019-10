Verkehrsminister: Airports werden nicht geschlossen

Der Mae-Fah-Luang-Flughafen in Chiang Rai. Foto: The Nation

BANGKOK: Laut Verkehrsminister Saksiam Chidchob hat der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) keine Richtlinie zur Schließung oder Herabstufung von Flughäfen in Thailand, einschließlich der Flughäfen in Hat Yai und Chiang Rai. Es gebe auch keine Änderungen an der geplanten Erweiterung von sechs Airports, sagte der Politiker.

Am Montag hatte die AoT verlauten lassen, langfristig wolle sie die Flughäfen Hat Yai und Chiang Rai schließen, weil diese von zu wenigen Passagieren genutzt würden (DER FARANG berichtete). Später erklärte AoT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn, die Medienberichte seien eine Fehlinterpretation. Das AoT werde einen flexiblen Plan ausarbeiten, um mit der Entwicklung fertig zu werden. Die meisten Flughäfen, mit Ausnahme des internationalen Airports Mae Fah Luang in Chiang Rai, würden über ihre Kapazität Fluggäste abfertigen. Der Flughafen Chiang Mai bedient trotz seiner Kapazität von 8 Millionen jährlich 11,32 Millionen Reisende, während der Flughafen Phuket mit einer maximalen Kapazität von 12,5 Millionen mit 17,85 Millionen Passagieren pro Jahr zu kämpfen hat. Der Flughafen Hat Yai bedient jährlich 4,03 Millionen Passagiere, verglichen mit einer Kapazität von 2,5 Millionen. 64,71 Millionen Menschen haben in diesem Jahr den Flughafen Suvarnabhumi mit einer jährlichen Kapazität von 45 Millionen passiert, der Flughafen Don Mueang bediente trotz seiner Kapazität von 30 Millionen 41,01 Millionen Passagiere. Der internationale Flughafen Mae Fah Luang liegt mit 2,95 Millionen Fluggästen leicht unter seiner Kapazität von 3 Millionen.

Das Verkehrsministerium hat AoT gebeten, mit Organisationen zur verbesserten Einwanderungskontrolle mittels elektronischer Visa (E-Visa) zusammenzuarbeiten, um die Sicherheitskontrollen zu vereinfachen und den Touristen mehr Komfort zu bieten.