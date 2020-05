EILMELDUNG – BANGKOK: Mitten in der hitzigen Diskussion um die unbefristete Verlängerung des landesweiten Alkoholverkaufsverbotes – sowohl in der thailändischen Gesellschaft als auch unter Urlaubern und Residenten – vollzog die Regierung am Freitagabend eine 180-Grad-Wende: In der Royal Gazette wurde die Anordnung bekanntgemacht, dass das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke ab Sonntag, 3. Mai außer Kraft gesetzt wird.

Die überraschende Kehrtwende erfolgte nur wenige Stunden nach der Ankündigung der Regierung, dass sie trotz massiver öffentlicher Kritik am Alkoholverkaufsverbot festhalten wolle. Eine offizielle Erklärung der Regierung zur Aufhebung des Verbots wird für Samstag erwartet.

Gemäß Medienberichten ist die Aufhebung des Verbots auf alkoholische Getränke zum Mitnehmen beschränkt. Das hat zur Folge, dass der Alkoholausschank in Restaurants, deren Eröffnung ebenfalls ansteht, weiterhin verboten ist.

Um spontanen Partys mit Trinkgelagen in öffentlichen Parkanlagen oder an Stränden entgegenzuwirken soll der Konsum von Alkohol vorerst nur zuhause erlaubt sein. Bars und Vergnügungslokale bleiben weiterhin geschlossen.

Weitere Angaben zu den Alkoholverkaufsstellen werden am Samstag auf der täglichen Presskonferenz zur aktuellen COVID-19-Situation in Thailand bekanntgegeben.

Angesichts verfrühter Euphorie sollte dennoch nicht vergessen werden, dass die Notstandsgesetzgebung den Provinzgouverneuren das Recht einräumt, auf nationaler Ebene erlassene Anordnungen individuell auf die jeweilige Situation in den Provinzen anzupassen, was ggf. eine Verschärfung der Anordnung oder auch die Beibehaltung des Verbots zur Folge haben könnte. Bisher hat noch kein Provinzgouverneur angekündigt, von seinem Recht Gebrauch zu machen.