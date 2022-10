Von: Björn Jahner | 12.10.22

CHANTHABURI: Ein Elefantenbaby wurde am Sonntag hungrig und verloren in einem Naturschutzgebiet im Osten Thailands gefunden. Beamte entdeckten das geschwächte Jungtier in den frühen Morgenstunden im Naturschutzgebiet Khao Soi Dao in der Provinz Chanthaburi, wo er von seiner Mutter getrennt worden war.

Eine Untersuchung ergab, dass der Elefant etwa eine Woche alt war, berichtete das thailändische Nachrichtenportal „Matichon“. Der Elefant wimmerte vor Hunger, schien aber nicht müde zu sein. Die Beamten haben den Elefanten nun in einen eingezäunten Bereich gebracht und ihn mit 600 Millilitern Ziegenmilch gefüttert.

Ein Tierarzt traf ein, um den Elefanten zu untersuchen, und die Auffangstation wird sich weiter um ihn kümmern. Elefanten verirren sich häufig in waldnahen Gebieten in ganz Thailand. Letzten Monat wurden über 100 wilde Elefanten auf der Suche nach Nahrung in der Gemeinde Khao Pradu in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima gesichtet. Sie ernährten sich von Reis, Zuckerrohr und Mais. Die Bauern sagten, sie hätten in einer Woche 60 Rai der Ernte verzehrt.

Glücklicherweise brachten die Beamten des Nationalparks die streunenden Tiere zurück in ihre Heimat im Wald. Bereits im Mai waren die thailändischen Wildtierbehörden besorgt, dass es in Chonburi und vier anderen östlichen Provinzen, darunter Chachoengsao, Rayong, Chanthaburi und Sakaeo, zu viele Elefanten gab.

Der Direktor des Wildlife Conservation Office, Phadet Laithong, sagte gegenüber der Presse, dass die Zahl der Elefanten in den fünf Provinzen im Jahr 2018.423 betrug. Er fügte hinzu, dass diese Zahl um 8 Prtozent pro Jahr auf 470 bis 480 Elefanten ansteigt.

Es bleibt zu hoffen, dass die Mutter des Elefantenbabys in Khao Soi Dao bald in der Gegend gesichtet wird.