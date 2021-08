Verirrter Tourist im Wald wohlbehalten gefunden

Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.21

PHUKET: Ein dänischer Tourist hatte sich am Samstag in einem Wald im Bezirk Thalang verirrt und wurde Stunden später bei einer Suchaktion der Touristenpolizei wohlbehalten gefunden.

Laut Oberstleutnant Ekachai Siri, Leiter des Touristenpolizeibüros Phuket, hatte seine Behörde gegen 19.30 Uhr die Meldung erhalten, dass ein 58-jähriger Däne sich im Wald verlaufen hatte. Der Tourist soll sein Hotel im Bezirk Thalang gegen 16 Uhr verlassen haben. Er ging am Strand Nai Yang entlang und stieg dann durch den Wald auf den Berg zwischen den Stränden Nai Yang und Nai Thon. Dort verlor er offenbar die Orientierung.

Ein Team der Touristenpolizei, das von Beamten des Sirinat-Nationalparks und der Immigration begleitet wurde, nahm die Suche auf. Sie fanden den Dänen gegen 22 Uhr. Er wirkte erschöpft und hatte einige Kratzer am Körper. Nach einer Erstversorgung wurde er ins Hotel zurückgebracht, da er nicht in ein Krankenhaus wollte. Der Tourist war am 31. Juli im Rahmen des Sandbox-Programms nach Phuket gekommen.