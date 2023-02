Von: Björn Jahner | 14.02.23

PHUKET: Am Sonntagabend (12. Februar 2023) verirrten sich zwei französische Touristen in den Hügeln oberhalb des Strandes Nai Thon im Tambon Sakhu im Bezirk Thalang an der Nordwestküste Phukets in der Nähe des Flughafens. Sie riefen gegen 22.00 Uhr um Hilfe und meldeten, dass sie sich in einem Waldgebiet verirrt hätten. Es wurde ein Suchteam aus örtlichen Beamten, Polizisten, Rangern und Dorfbewohnern gebildet, das sofort mit der Suche begann.

Nach einem zweistündigen Fußmarsch und fast drei Kilometern fand der Suchtrupp die beiden Touristen, einen Mann und seine Freundin, die in der Dunkelheit auf dem Berg warteten. Sie waren bis auf ein paar Kratzer wohlauf und wurden sicher in ihr Hotel zurückgebracht.

Das Paar war am Sonntag auf Phuket angekommen und hatte in einem Hotel in der Nähe des Flughafens eingecheckt. Sie gingen an einem Strand in der Nähe spazieren und folgten einem Pfad in die nahen gelegenen Hügel, fanden aber nicht mehr zurück. Glücklicherweise hatten sie noch ein Telefonsignal und konnten die Touristenpolizei über WhatsApp anrufen. Sie schickten der Polizei ihren Standort und Fotos von ihrer Umgebung.

