BANGKOK: Am Samstag (11. November 2023) wurde eine Lehrerin der Sacred Heart Convent School von einer verirrten Kugel in die Stirn getroffen, als zwei bisher noch nicht identifizierte Studenten auf einem Motorrad das Feuer auf einen Universitätsstudenten in der Nähe eröffneten.

Die Frau hob zu diesem Zeitpunkt an einem Geldautomaten Geld ab und erlag ihren Verletzungen, nachdem sie ins MedPark Hospital gebracht worden war.

Der 19-jährige Student, auf den die beiden Rivalen das Feuer eröffneten, befindet sich im ersten Jahr an der Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Uthenthawai Campus. Er wurde zweimal in die Brust und einmal in den Hals getroffen. Er wurde in das Chulalongkorn-Krankenhaus eingeliefert und befand sich in kritischem, aber stabilem Zustand. Bisher wurden noch keine Verhaftungen durchgeführt.

Eine Regierungssprecherin teilte am Sonntag (12. November 2023) mit, dass die Behörden die Tötung der Lehrerin nicht ignorieren und konkrete Maßnahmen ergreifen würden, um zukünftige Zusammenstöße zwischen Berufsschülern zu verhindern. Regierungssprecherin Kanika Aunjit sagte gegenüber der Presse, dass sie im Namen der Regierung der Familie der getöteten Lehrerin ihr Beileid ausspreche.

In Bangkok kommt es häufig zu Straßenkämpfen zwischen Schülern rivalisierender Schulen, insbesondere Berufsschulen, die in mehreren Fällen tödlich endeten. Die Schüler der Uthenthawai School sind für diese Zusammenstöße berüchtigt.

In der Zwischenzeit sagte Regierungssprecherin Kanika, dass das Innenministerium gemeinsam mit dem Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie anderen Behörden dringende Maßnahmen ergreifen wird, um solche Zusammenstöße im Interesse der öffentlichen Sicherheit zu verhindern.

Unabhängig davon erklärte die Sacred Heart Convent School, dass von Sonntag bis Dienstag in der Our Lady of Mount Carmel Church in Suphanburis Bezirk Song Phi Nong Gebete für die Verstorbene abgehalten werden. Die Schule hat erklärt, dass sie alle Kosten für die Beerdigung übernehmen wird und auch öffentliche Spenden sammelt, um die Familie der getöteten Lehrerin zu unterstützen. Nach Angaben der Schule kam sie 1996 als Assistenz-Computerlehrer an die Schule. Die aus Suphanburi stammende Frau unterstützte ihre betagten Eltern sowie die Kinder ihres verstorbenen älteren Bruders und ihrer jüngeren Schwester.