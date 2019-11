Von: Redaktion DER FARANG | 05.11.19

BANGKOK: Bei einer Schießerei vor dem Fußballstadion in Khlong Toei wurde ein 17-Jähriger von einer verirrten Kugel getötet und ein weiterer 17 Jahre alter Jugendlicher schwer verletzt.

Der junge Mann hatte an einem Konzert nach dem 1:0-Pokalsieg von Port FC über Ratchaburi teilgenommen und war auf dem Weg zu seinem Motorrad. Da traf ihn eine Kugel und verletzte ihn tödlich. Der andere 17-Jährige liegt mit einer Schusswunde am Oberkörper im Krankenhaus. Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren als mutmaßliche Schützen festgenommen. Sie sagten den Ermittlern, sie hätten in Notwehr, in Selbstverteidigung geschossen. Sie waren Mitglieder einer Bande, die mit einer anderen Bande am Markt Khlong Toei in einer Schießerei verwickelt waren. Die Polizei will die beiden Schützen wegen Mordabsprachen, versuchten Mordes und Besitz von Schusswaffen anklagen. Zudem ermitteln die Beamten gegen weitere Mitglieder der Banden.