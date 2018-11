Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

KRABI: Nach vier Stunden haben mehr als 20 Beamte zwei in den Bergen Panom Benja verirrte französische Touristen gefunden.

Der 44-jährige Mann und seine 34 Jahre alte Begleiterin waren sichtlich erschöpft, hungrig und durstig. Nachdem die Suchtrupps – Polizisten, Touristenpolizei und Forstbeamte – den Franzosen zu essen und zu trinken gegeben hatten, wurden die Ausländer zu ihrer Unterkunft gebracht. Oberstleutnant Attapon Sansukja von der Polizei Krabi berichtete, dass das Paar am Samstag in der Stadt Krabi angekommen war. Sie hatten sich am Sonntag ein Motorrad gemietet und wollten zum Wasserfall Huai Toe fahren. Etwa fünf Kilometer vor dem Nationalparkbüro machten sie einen Spaziergang. Dabei verirrten sie sich. Sie schickten per Handy eine Nachricht an ihre Freunde, um Hilfe zu erhalten. Glücklicherweise hatten sie in den Bergen ein Netzwerksignal.