Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

NAKHON RATCHASIMA: Ein Ire wurde in einem Restaurant in Ban Yamo mit 4.192 Tagen Overstay verhaftet.

Er war am 17. Januar 2008 über Pedang Besar (an der thailändischen Grenze zu Malaysia) nach Thailand gekommen und hätte am 15. April 2008 das Land verlassen müssen. Eine Freundin des Iren hatte für ihn ein GoFundMe-Konto eröffnet mit dem Ziel, 1.000 Pfund Sterling an Spenden zu bekommen. Der Mann stammt aus Somerset, hat eine thailändische Frau und zwei kleine Kinder. Er berichtete „Thaivisa“ aus seiner Haftzelle, er sei kein Dämon, sondern ein guter Vater, der versucht habe, seiner Familie zu helfen. Sein Leben sei aus dem Ruder gelaufen, weil sein Eltern in diesem Jahr gestorben seien. Der Ire betonte, er sei von den Behörden gut behandelt worden.