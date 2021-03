Verhafteter Holländer fühlt sich als Opfer des Betrugs

BANGKOK: Mit Hilfe der thailändischen Frau des inhaftierten Niederländers wurde jetzt eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um dem Holländer finanziell zu helfen, den die Polizei für den Drahtzieher eines riesigen Online-Betrugs mit Tausenden von Opfern hält. Der 37-Jährige behauptet, er sei ein Opfer des großen Betrugs.

Wesley H. sitzt seit seiner Verhaftung im vergangenen Monat in Untersuchungshaft. Die GoFundMe-Seite ruft zu Spenden auf, um für den Niederländer die Kaution und einen Anwalt zu bezahlen. Letzten Monat wurde H. am Flughafen Suvarnabhumi verhaftet, als er versuchte, mit seiner Tochter und seiner Frau ein Flugzeug in die Niederlande zu besteigen.

Die Polizei behauptet, dass H. der Drahtzieher hinter dem „SPM Shopping Mall"-Betrug ist, dem mindestens 10.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Den Leuten wurde gesagt, wenn sie Geld investierten, auf Links und Produkte im Internet klickten, würden sie ihr Ranking und ihre Rendite verbessern. Bei den Investitionen ging es um Beträge zwischen 1.000 und 200.000 Baht. Die Polizei beschuldigt H., mindestens 100 Millionen Baht auf Bankkonten in Nachbarländern transferiert zu haben. Mindestens 40 weitere Personen waren Admins verschiedener Line-Gruppen, sie sollen ebenfalls in dem Betrug involviert gewesen sein, den der Holländer überwachte.

Die Polizei musste bei der hohen Zahl an Opfern ein Google-Formular einrichten, in dem Betroffene landesweit ihre Kontaktdaten eingeben konnten. Hunderte Opfer reichten auf Polizeistationen u.a. in Phuket und Samui Klage ein.