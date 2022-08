Foto: The Nation

PHUKET: In der Inselprovinz Phuket im Süden des Landes wurde ein Niederländer verhaftet, weil er in den Gewässern des Mu-Koh-Phi-Phi-Nationalparks in der Provinz Krabi illegal Papageienfische gefangen haben soll, nachdem ein TikTok-Video von ihm beim Speerfischen die Empörung der Netizen hervorgerufen hatte.

Nationalparkbeamte nahmen Roslan Bendenia am Montagnachmittag in Phuket fest und verhörten ihn, wie Thailands Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt Varawut Silpa-archa auf seinem Facebook-Account TOP Varawut mitteilte.

Das TikTok-Video zeigte den Mann mit zwei aus dem Meer gefischten Papageienfischen und drei anderen nicht identifizierten Fischen und wie er auf einen Seeaal einsticht. Es wurde auf dem TikTok-Konto @roslanofficial gezeigt. Papageienfische stehen in Thailand unter Schutz.

Sophon Thongee, Generaldirektor der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, hatte zuvor gesagt, das Video zeige den Mann mit drei Papageienfischen, zwei anderen Fischen und einem Aal.

Der 22-jährige Ausländer sagte gegenüber der Polizei aus, er habe ein Boot gemietet, um von Koh Phi Phi Don nach Koh Phi Phi Leh im Hat Noppharat Thara-Mu Koh Phi Phi National Park zu fahren. Der Kapitän war Krisana T. Er mietete eine Speerpistole von einem lokalen Anbieter auf Koh Phi Phi Don und ging am 9. August 2022 gegen 13.00 Uhr auf Koh Phi Phi Leh angeln.

Er sagte, er habe nicht gewusst, dass das Gebiet innerhalb des Nationalparks liegt.

Die Polizei bereitete die Anklage gegen den Mann vor und kündigte an, dass sie auch rechtliche Schritte gegen den Bootsbesitzer und die Person, die die Speerwaffe zur Verfügung gestellt hatte, einleiten werde.

Oberstleutnant Ekkachai Siri, Inspektor bei der Touristenpolizei von Phuket, teilte am Dienstag der Presse mit, dass der Verdächtige in einem Apartmenthaus im Tambon Rawei im Bezirk Mueang wohnte. Die Touristenpolizei und Beamte des Nationalparks brachten ihn am Montagnachmittag zum Verhör auf die Polizeistation Chalong.

Während des Verhörs gab der Ausländer zu, Papageienfische gefangen zu haben, ohne zu wissen, dass dies illegal ist, so Oberstleutnant Ekkachai. Er hatte sich auf seinem TikTok-Konto @roslanofficial für sein Verhalten entschuldigt.