DUBLIN: Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor soll eine Frau vergewaltigt haben. In einer Zivilklage wird entschieden: Der Ire muss Schadenersatz zahlen. Er kündigt rechtlichen Widerstand an.

Der irische Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor muss fast 250.000 Euro Schadenersatz an eine Frau zahlen, die ihm Vergewaltigung vorgeworfen hat. Das entschied die Jury eines Zivilprozesses am High Court in Dublin. Insgesamt muss der 36-Jährige der Frau 248.603 Euro zahlen.

Die Klägerin hatte McGregor vorgeworfen, sie im Dezember 2018 in einem Hotelzimmer in der irischen Hauptstadt «brutal vergewaltigt und misshandelt» zu haben. Sie habe Verletzungen davongetragen und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. McGregor sagte aus, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Er kündigte auf der Plattform X an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

Der letzte Kampf von McGregor, der als einer der größten Stars der Szene gilt, liegt schon mehr als drei Jahre zurück. Ein Comeback in der Ultimate Fighting Championship (UFC) verzögerte sich in diesem Jahr erneut.