Vergewaltigungsprozess von Avignon geht in Endphase

AVIGNON: Seit Monaten wühlt der Prozess um die zigfache Vergewaltigung von Gisèle Pelicot Frankreich auf. 51 Männer stehen vor Gericht. Nun geht das Verfahren in die Endphase.

Im Verfahren um zigfache Vergewaltigung in Südfrankreich beginnen die Plädoyers. Am Mittwochmorgen (9.00 Uhr) soll die Nebenklage rund um Missbrauchsopfer Gisèle Pelicot ihre Forderungen im Gerichtssaal in Avignon vortragen. Ihr damaliger Mann soll sie fast zehn Jahre lang mit Medikamenten bewusstlos gemacht, missbraucht und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten haben. Der Mann gestand vor Gericht.

Neben Pelicots Ex-Mann stehen in dem Mammutverfahren 50 weitere Männer vor Gericht. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Gisèle Pelicot geht davon aus, etwa 200 Vergewaltigungen erlitten zu haben.

Das Plädoyer der Anklage wird in der kommenden Woche erwartet. Die Verteidigung wird im Anschluss über mehrere Wochen ihre Plädoyers vortragen. Kurz vor Weihnachten will das Gericht dann sein Urteil sprechen.

Der Prozess, der seit September läuft, hat Frankreich stark erschüttert. Das Verfahren hat die Debatte um die Strafgesetzgebung zu sexueller Gewalt neu angekurbelt.