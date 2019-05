Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

KOH PHANGAN: Die Polizei hat am Montagabend den mutmaßlichen Vergewaltiger einer 26-jährigen Norwegerin festgenommen, einen Tag nachdem er wegen einer Drogenstraftat aus dem Gefängnis entlassen wurde.

Die Polizei identifizierte den Verdächtigen als einen 33-jährigen Einwohner des Bezirks Khanom in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Er wurde in einer Motorradwerkstatt in der Nähe des Marktes Thong Sala auf der Koh Phangan verhaftet. Die Polizei stellte fest, dass er und sein Motorrad den Beschreibungen des Verdächtigen in den Überwachungskameras entsprachen. Der Mann wurde gesehen, als er vor der Vergewaltigung mit der norwegischen Frau und ihrem Freund sprach.

Die Norwegerin hatte der Polizei berichtet, sie habe nach einer verlorenen Brieftasche gesucht, nachdem sie in den frühen Morgenstunden des Sonntags an einer Halbmondparty teilgenommen hatte. Ein Mann auf seinem Motorrad habe sie mitgenommen und sich freiwillig gemeldet, um ihr bei der Suche nach der Brieftasche zu helfen. Später soll er sie angegriffen und vergewaltigt haben.

Die Polizei sagte, der Mann sei am Samstag aus dem Gefängnis auf der Koh Samui entlassen worden, nachdem er seine Haftstrafe wegen Drogenbesitzes und Menschenhandels abgesessen hatte. Später bewarb er sich bei der Motorradwerkstatt auf Koh Phangan.