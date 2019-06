Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: 23 zivile Gruppen wollen weit über 10.000 Unterschriften beim Parlament einreichen, damit die von der Junta gemäß Artikel 44 erlassenen Verfügungen widerrufen werden.

Die Gruppen werden von Jon Ungphakorn, Direktor des Internet for People's Laws Project (iLaw) geleitet. Die Kampagne konzentriert sich auf die 35 Befehle bzw. Erlasse der Junta, von denen die Gruppen feststellten, dass sie die grundlegenden Menschenrechte und die demokratischen Prinzipien verletzten. Die Anordnungen blieben nach den Parlamentswahlen im März in Kraft, obwohl das Land eine neue, zivile Regierung haben wird. Der Artikel 44 hatte der Junta nach dem Putsch im Mai 2014 die absolute Macht gegeben, jedwede Anordnungen zu erteilen. Yingcheep Atchanon, Manager von iLaw, sagte Reportern, die Kampagne habe bereits mehr als 13.400 Unterschriften gebracht, die am 24. Juni offiziell beim Parlament eingereicht werden. Weitere Unterschriften werden an diesem Sonntag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr auf dem Campus der Thammasat-Universität gesammelt. Das Netzwerk plant, Vertreter von sieben politischen Parteien des Oppositionsblocks zur Teilnahme an der Kampagne einzuladen.