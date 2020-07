Vorayuth „Boss" Yoovidhya. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Generalstaatsanwaltschaft (OAG) hat einen siebenköpfigen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der die Entscheidung der Sonderstaatsanwaltschaft für Strafverfahren untersuchen soll, die Anklage gegen den Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss" Yoovidhya wegen eines tödlichen Fahrerflucht-Vorfalls im Jahr 2012 fallen zu lassen.

Laut dem stellvertretenden Sprecher der OAG, Prayuth Petkhun, hat der Generalstaatsanwalt von der umstrittenen Entscheidung erfahren, als er letzte Woche an einem Seminar im Nordosten Thailands teilnahm. Er habe umgehend eine Untersuchung angeordnet. Die OAG werde die Öffentlichkeit informieren, sobald sie die Ergebnisse des Gremiums erhalte.

Unterdessen sagte der Sprecher der Immigration, Generalmajor Surapong Chaijan, dass sie den Namen Vorayuth Yoovidhya am 14. Juli von der schwarzen Liste gestrichen habe, nachdem sie von der Polizei in Thonglor über die Rücknahme des Haftbefehls informiert worden sei. Er fügte hinzu, das Büro habe keine Aufzeichnungen über Vorayuths Rückkehr nach Thailand, es wisse aber, dass er Thailand am 25. April 2017 verlassen habe.

Die Polizei in Thonglor zog den Haftbefehl im vergangenen Monat zurück, nachdem sie von den für den Fall zuständigen Staatsanwälten die Mitteilung erhalten hatte, dass die Anklage wegen rücksichtslosen Fahrens, das den Tod eines Polizisten verursachte, fallengelassen wurde. Es war die einzige noch ausstehende Anklage gegen Vorayuth.