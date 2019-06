Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

BANGKOK: Das Verfassungsgericht hat am Mittwoch Petitionen gegen 32 Parlamentsabgeordnete angenommen, denen vorgeworfen wird, gegen die Verfassung verstoßen zu haben.



Sie sollen an Medienunternehmen beteiligt gewesen sein, als sie sich für die Wahl zum Parlament hatten registrieren lassen. Neun weitere Fälle wurden vom Gericht abgelehnt. Die Richter sagten, sie hätten keinen Grund für Anschuldigungen gefunden. Am 12. Juni hatte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Chuan Leekpai, von Abgeordneten der Partei Future Forward (FFP) überbrachte Petitionen gegen 41 Abgeordnete an das Verfassungsgericht weitergeleitet. Von den 41 Abgeordneten waren 26 Mitglieder der Partei Palang Pracharath (PPRP), elf von den Demokraten und je einer von den Parteien Bhumjaithai, der Aktionskoalition für Thailand, Chartpattana und der Prachaphiwat.

Das Gericht wies die 32 Abgeordneten am Mittwoch nicht an, ihre Parlamentsarbeit ruhen zu lassen. Die Richter erklärten, dass sich ihre Fälle von denen des Vorsitzenden der Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, unterschieden. Thanathorn wurde vom Amt suspendiert, nachdem die Wahlkommission Gründe für den Vorwurf gefunden hatte, er habe Anteile an der Medienfirma V-Luck Media Co. gehalten, als er sich bereits für die Wahl hatte registrieren lassen.