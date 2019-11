Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.19

BANGKOK: Das Verfassungsgericht hat am Mittwoch den Oppositionsführer Thanathorn Juangroongruangkit wegen Verstoßes gegen das Wahlgesetz verurteilt und ihn als Parlamentsabgeordneten disqualifiziert.

Thanathorn, der die Partei Future Forward leitet, wurde für schuldig befunden, Anteile an einer Medienfirma zu besitzen, als er sich für die Parlamentswahl am 24. März registrieren ließ. Das Gericht verbot dem 40-jährigen Politiker jedoch nicht, künftig für ein politisches Amt zu kandidieren, und verkündete auch keine Haftstrafe, wie Anhänger befürchtet hatten. Die Beschwerde wurde von der Wahlkommission an das Verfassungsgericht weitergeleitet, die den Milliardär beschuldigte, gegen das Wahlgesetz verstoßen zu haben, das Wahlkandidaten den Besitz von Anteilen an Medienunternehmen untersagt.

Obwohl Thanathorn vor Gericht aussagte, dass er die Anteile an der Firma V-Luck Media bereits am 8. Januar verkauft hatte, urteilten die Richter, dass es keine konkreten Beweise für die Übertragung gab. Das führte zu dem Schuldspruch. Das Verfassungsgericht beraubte ihn daraufhin rückwirkend ab dem 23. Mai seines Abgeordnetenstatus. Thanathorns jetzt frei gewordener Sitz wird an Manop Keereepuwadol weitergegeben, den 53. Anwärter auf die Parteilisten von Future Forward.