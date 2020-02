Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

BANGKOK: Das Verfassungsgericht entscheidet am Freitag über das Schicksal der Partei Future Forward (FWP). Sie wird beschuldigt, gegen das Gesetz für politische Parteien, Section 72, verstoßen zu haben.

Das Verfassungsgericht kann eine politische Partei auflösen, die gegen § 72 verstoßen hat. § 72 verbietet politischen Parteien und ihren Mitgliedern, eine Spende, Geld oder Vermögen, aus einer Quelle entgegenzunehmen, obwohl sie wissen, dass dies rechtswidrig ist. Laut dem Büro der Nationalen Antikorruptionskommission verfügt der FWP-Vorsitzende Thanathorn Juangroongruangkit über ein Gesamtvermögen, einschließlich des seiner Ehefrau, von 5,632 Milliarden Baht bei 683.303 Baht Schulden. Thannathorn gewährte seiner Partei zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 191,2 Millionen Baht. Das soll rechtswidrig gewesen sein.

Die Wahlkommission plädierte für die Auflösung der Partei und rief das Verfassungsgericht an. Das Gericht nahm den Fall am 25. Dezember 2019 an. In den letzten zehn Jahren wurden 36 Parteien in Thailand aufgelöst, darunter die Partei Thai Rak Thai im Jahr 2007 und die Partei Thai Raksa Chart in 2019.