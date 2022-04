Foto: The Nation

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat die Krankenhäuser in seinem Zuständigkeitsbereich angewiesen, das Verfallsdatum der in ihrem Bestand befindlichen Covid-19-Impfstoffe von Sinovac, AstraZeneca und Pfizer auf der Grundlage der neuen Registrierungsdaten der Hersteller zu ändern.

Thongchai Lertwilairatanapong, stellvertretender Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, hat am 7. April ein Rundschreiben an alle Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens in den Provinzen herausgegeben, um die Verfallsdaten der Impfstoffdosen neu festzulegen und ihre Bestände entsprechend anzupassen.

Im Rahmen der neuen Änderung wird das Verfallsdatum für Sinovac-Dosen von sechs auf zwölf Monate verlängert, während die Verfallsdaten für AstraZeneca- und Pfizer-Impfstoffe von sechs auf neun Monate verlängert werden.

In der Mitteilung wird erläutert, dass die drei Impfstoffhersteller ihre Impfstoffe am 24. Juli 2020 bei der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde im Rahmen der FDA-Richtlinie über die bedingte Zulassung von Medizinprodukten für den Notfalleinsatz registriert haben. Diese Richtlinie beschränkte das Verfallsdatum von Medizinprodukten auf sechs Monate.

Jetzt haben die Hersteller ihre Impfstoffe jedoch erneut für die Verwendung in Nicht-Notfällen registriert, was ihnen erlaubt, die normalen Verfallsdaten der Produkte festzulegen, nämlich 12 Monate für Sinovac und neun Monate für AstraZeneca und Pfizer.

Der Aufruf betrifft CoronaVac von Sinovac Life Science, das von der Government Pharmaceutical Organisation gekauft wurde sowie Vaxzevria von AstraZeneca Thailand und Comirnaty-Impfstoffe von Pfizer Thailand.

Alle von diesen Herstellern gekauften Impfstoffe werden nun mit ihrem tatsächlichen Verfallsdatum versehen, heißt es in dem Rundschreiben weiter.