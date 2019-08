Verfahren gegen drei Terrorverdächtige in Frankreich

Written by: Redaktion DER FARANG

PARIS (dpa) - Die französische Justiz hat wegen vermuteten Anschlagsplänen Ermittlungsverfahren gegen drei verdächtige Männer eröffnet. Zwei von ihnen saßen bereits in Haft, der dritte war hingegen auf freiem Fuß gewesen, berichteten französische Medien am Mittwochabend. Innenminister Christophe Castaner bestätigte am Rande eines Besuchs im südfranzösischen Département Gard das Vorgehen der Behörden gegen die Männer, äußerte sich aber nicht im Detail zu den Anschlagsplänen.

Laut Regionalzeitung «Le Parisien» sollen die Männer einen Angriff auf Gefängniswärter, öffentliche Einrichtungen oder Passanten erwogen haben. Frankreich wird bereits seit Jahren von einer islamistischen Terrorwelle erschüttert, dabei kamen rund 250 Menschen ums Leben.