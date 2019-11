Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.19

NAN: Im Magen eines im Nationalpark der Provinz Nan tot aufgefundenen Hirches fanden Veterinäre sieben Kilo Müll.

Das verendete Tier lag am Eingang des Nationalparks Kun Suthan. Der Körper wies keine sichtbaren Verletzungen auf, der Hirsch war seit etwa zwei Tagen tot. Bei einer Obduktion wurden Unregelmäßigkeiten in den Nieren, im Herzen und in der Lunge des Tieres festgestellt. Das Veterinärteam war schockiert, als es sieben Kilo Müll im Magen des Hirsches entdeckte: mehrere Plastiktüten, einschließlich schwarzer Müllsäcke, Kaffeeverpackungen aus Plastik, Plastiktüten für Instantnudeln, Bekleidung und Seile. Als Todesursache stellten Veterinäre eine mit dem Alter verbundene Darmblockade fest.