BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Sonntag (29. Oktober 2023) vereinzelte starke Regenfälle für den Süden und 60 Prozent von Bangkok vorhergesagt.

Die kalte Luftmasse schwächt sich ab und bedeckt die oberen Regionen Thailands und den südlichen Teil des Südchinesischen Meeres. Diese Bedingung bringt feuchte Winde aus dem Osten und Südosten mit sich, die in einigen Gebieten der südlichen Region zu anhaltenden Gewittern und starken Regenfällen führen werden, so die Meteorologen.

Die Bewohner dieser Gebiete sollten sich vor plötzlichen Überschwemmungen und Erdrutschen in Acht nehmen, insbesondere in niedrig gelegenen Gebieten und in der Nähe von Wasserläufen.

Für die Andamanensee und den Golf von Thailand wird in Gebieten mit Gewitterstürmen Seegang von etwa einem Meter und über 2 Metern vorhergesagt.

Kleinen Schiffen wird geraten, mit Vorsicht zu navigieren und nicht in gewittergefährdeten Gebieten zu verkehren.