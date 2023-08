BANGKOK: Wie das Meteorologische Amt am Donnerstag (31. August 2023) mitteilte, wird für die meisten Teile Thailands, insbesondere im Norden, Nordosten und Osten, heute vereinzelt starker Regen vorhergesagt.

Diese Bedingungen sind auf den starken Monsuntrog zurückzuführen, der über dem Norden und dem Nordosten liegt, sowie auf einen mäßigen bis starken Südwestmonsun, der über der Andamanensee und dem Golf herrscht, fügte das Meteorologische Amt hinzu.

Es riet den Menschen, sich vor möglichen Sturzfluten und Überschwemmungen in Acht zu nehmen, vor allem an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland.

Was die Seebedingungen betrifft, so sind die Wellen in der oberen Andamanensee und im oberen Golf 2 bis 3 Meter hoch und bei Gewitterschauer über 3 Meter hoch. Die untere Andamanensee und der untere Golf werden dagegen einen ruhigeren Seegang mit Wellenhöhen von etwa 1 bis 2 Metern erleben.

Alle Schiffe in der oberen Andamanensee und im oberen Golf sollten Vorsicht walten lassen und stürmische Bedingungen meiden.

Der Taifun Saola hat sich inzwischen in den nördlichen Teil des Südchinesischen Meeres verlagert und wird voraussichtlich vom 1. bis 3. September 2023 über der südchinesischen Küste an Land gehen. Dieser Sturm hat keine direkten Auswirkungen auf Thailand.