Vereinigtes Königreich setzt Thailand auf rote Liste

BANGKOK: Nach Deutschland und anderen europäischen Staaten hat nun auch das Vereinigte Königreich Thailand auf die rote Liste der Hochrisikogebiete gesetzt.

Das bedeutet: Alle Reisende aus Thailand, einschließlich zurückkehrender „PhuketSandbox“-Touristen, müssen sich nach ihrer Ankunft in Großbritannien 10 Tage in eine Quarantäneeinrichtung begeben. Die Einreiseverodnung tritt am 30. August 2021 um 04.00 Uhr morgens in Kraft.

Neben Thailand befinden sich auf der britischen Liste der Hochrisikogebiete: Ägypten, Argentinien, Brasilien, Dominikanische Republik, Equador, Georgien, Indonesien, Kenia, Kuba, La Reunion, Malediven.