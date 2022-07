Verdächtiger in Kopenhagen der vorsätzlichen Tötung beschuldigt

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.22

KOPENHAGEN: Nach dem Amoklauf in Kopenhagen nehmen die Ermittler schnell einen Verdächtigen fest. Der 22-Jährige soll die tödlichen Schüsse in einem Einkaufszentrum abgegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft in Kopenhagen wirft dem Tatverdächtigen des Amoklaufs vorsätzliche Tötung und versuchte Tötung vor. Das berichteten mehrere dänische Medien am Montag aus der Anhörung des Verdächtigen vor einem Haftrichter.

Der 22-jährige Däne wird beschuldigt, am Sonntagabend in einem Einkaufszentrum drei Menschen erschossen und vier weitere durch Schüsse schwer verletzt zu haben. Das eigentliche Verhör des mutmaßlichen Täters fand am Montag auf Wunsch der Anklage hinter verschlossenen Türen statt.

Eine öffentliche Anhörung könnte der Aufklärung des Falls im Wege stehen, hieß es zur Begründung. Der Verteidiger des 22-Jährigen sagte laut dänischen Medien, der Verdächtige wolle sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen gegen ihn äußern.

Der Täter hatte am frühen Sonntagabend in dem Einkaufszentrum im Süden der Stadt auf Menschen geschossen. Zwei Teenager und ein 47-jähriger Mann kamen ums Leben. Kurz nach der Tat nahm die Polizei den 22-Jährigen fest, bei dem sie ein Gewehr und ein Messer sicherstellte. Die Ermittler gehen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.