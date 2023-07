Verdacht: Leiche sollte im Meer versenkt werden

Der hauptverdächtige Deutsche bei seiner Festnahme in Bangkok. Foto: The Nation

PATTAYA: Ein Boot, das einem Verdächtigen im Mordfall des deutschen Geschäftsmanns Hans-Peter Mack, 62, gehört, wurde von der Polizei in Pattaya beschlagnahmt. Nach Angaben der Polizei könnten die Verdächtigen geplant haben, die Leiche von Herrn Mack im offenen Meer zu versenken.

Die Polizei von Nongprue teilte der Presse mit, dass ein Schnellboot, das dem deutschen Hauptverdächtigen, 52, gehört, beschlagnahmt wurde. Das Boot wurde im Haus eines nicht identifizierten deutschen Freundes in der Soi Pratamnak 5 aufbewahrt.

Die Beschlagnahmung erfolgte, nachdem der nicht identifizierte deutsche Mann zur Polizei ging, um seine Kooperation zu zeigen, nachdem er erfahren hatte, dass der Deutsche einer der Verdächtigen war. Er berichtete der Polizei, dass der Hauptverdächtige ihn am 8. Juli 2023 um Hilfe gebeten hatte, um sein Boot zu ziehen. Ursprünglich hatte er es in der Soi Nong Krabok 4 gekauft, um es zum Chokchai Garden Home 1 Village zu bringen, wo die zerstückelte und verstümmelte Leiche von Mack in einer Gefriertruhe gefunden wurde.

Am 9. Juli 2023 wurde das Boot zum Ocean-Marina-Pier gezogen, jedoch durfte der Deutsche sein Boot dort nicht parken, da er keine gültigen Lizenzdokumente besaß. Das Boot wurde daraufhin zu einem Haus in der Soi Pratamnak 5 in Pattaya gebracht.

Der nicht identifizierte deutsche Mann, der bei dem Boot geholfen hatte, ist laut thailändischer Polizei kein Verdächtiger und wusste nicht, wofür das Boot verwendet werden sollte. Die Polizei lobte die Person für ihre Zusammenarbeit bei den Ermittlungen.

Überwachungsaufnahmen aus einem Angelgeschäft in Banglamung zeigen, dass der hauptverdächtige Deutsche und ein weiterer Hauptverdächtiger, 27, Pakistani/Thai, Angelausrüstung gekauft haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie beabsichtigten, aufs Meer hinauszufahren und die Leiche von Herrn Mack unter dem Vorwand eines Angelausflugs im Wasser zu versenken.

Die laufenden Ermittlungen haben auch ergeben, dass die beiden Verdächtigen einen lokalen Baumarkt aufgesucht haben, wo sie eine elektrische Säge erworben haben, die zur Zerstückelung von Herrn Mack verwendet wurde. Die Verdächtigen befinden sich weiterhin in Haft und wurden nicht gegen Kaution freigelassen.