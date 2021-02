Verbundzimmer für den ASQ-Aufenthalt

Von: Björn Jahner | 16.02.21

BANGKOK: Das Aloft Bangkok Sukhumvit 11 bietet miteinander verbundene Zimmer für Familien oder Freunde an, die während ihres Aufenthalts in einem ASQ-Hotel („Alternative State Quarantine“) in Thailand mehr Platz bevorzugen.

Angeboten werden bis zu 20 Verbundzimmer, die jeweils über ein Schlafzimmer mit einem Kingsize Bed verfügen. Erhältlich sind darüber hinaus 175 Quadratmeter große Suiten, die mit einem Zweibettzimmer verbunden sind.



Die Preise für den 16-tägigen ASQ-Aufenthalt beginnen bei 49.000 Baht net. pro Person. Das ASQ-Paket beinhaltet Vollpension, kostenloses Wi-Fi, einen Entspannungsbereich am Pool, 20 Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke sowie Wäscheservice, Limousinen-Transfer vom Flughafen zum Hotel, zwei Covid-19 -Tests (RT-PCR), zweimal täglich Temperaturkontrolle, kostenlosen Telemedizinsys­tem-Service und 24-Stunden-Krankenschwester-Service bei Bedarf auf Abruf. Die medizinischen Leistungen werden vom Bangpakok 9 International Hospital erbracht.



Das Paket ist bis zum 31. März für Aufenthalte bis zum 30. Juni erhältlich. Mehr erfahren Sie hier.