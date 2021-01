Smog-Situation in Bangkok. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Center for Air Pollution Mitigation hat alle Provinzverwaltungen aufgefordert, das Verbrennen im Freien von jetzt an bis zum 23. Januar zu verbieten, denn der Luftqualitätsindex in Bangkok und weiteren Gebieten hat den ungesunden Code-Red-Level erreicht.

Das Verbot umfasst das Flämmen von Gärten und Äckern und das Verbrennen von Müll. Im Freien sollen Rauchemissionen reduziert werden, da ein Tiefdruckgebiet über Thailand die Ansammlung von Feinstaub in der Luft und den Smog fördert. Schulen, von denen viele aufgrund der neuen Covid-Welle noch immer geschlossen sind, können in Erwägung ziehen, ihr Wiedereröffnungsdatum zu verschieben. Bauern sind angehalten, ihre landwirtschaftlichen Abfälle als Brennstoff zu verkaufen, anstatt sie zu verbrennen.