Thanawat Polvichai, Hauptberater des Zentrums für Wirtschafts- und Unternehmensprognosen der UTCC. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen stieg im Oktober nur leicht auf 50,9 gegenüber 50,2 im Vormonat, berichtete die Universität der thailändischen Handelskammer (UTCC).

Das Vertrauen in die Wirtschaft nahm von 42,9 auf 43,9, die Stimmung in der Öffentlichkeit bezüglich der Arbeitsplätze von 48,2 auf 49 und bezüglich des zukünftigen Einkommens von 59,4 auf 59,9 zu. „Die Wirtschaftsindikatoren unterstreichen den fragilen Charakter der Erholung Thailands von der Covid-19-Krise“, sagte Thanawat Polvichai, Hauptberater des Zentrums für Wirtschafts- und Unternehmensprognosen der UTCC. Das Ausbleiben ausländischer Touristen entziehe der Wirtschaft monatlich etwa 600 Milliarden Baht, während die staatlichen Konjunkturprogramme nur zwischen 150 und 200 Milliarden Baht in die Wirtschaft pumpen würden.

Zu den Risikofaktoren, die von den Verbrauchern genau beobachtet werden, gehören politische Unruhen, Covid-19, der starke Baht, steigende Lebenshaltungskosten und die Entscheidung der USA, Handelsprivilegien im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems zu kürzen.