Verbrauchervertrauen im freien Fall

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen (CCI) sank im Juli auf 36,7 nach 42,7 im Juni als Reaktion auf die sich verschlechternde Covid-19-Situation. Das hat eine Umfrage des Trade Policy and Strategy Office (TPSO) des Handelsministeriums ergeben.

Die steigende Zahl der Neuinfektionen sowie die Entscheidung der Regierung, 29 Provinzen als dunkelrote Zone mit maximaler Seuchenkontrolle sowie Geschäftsschließungen und nächtlicher Ausgangssperre zu klassifizieren, haben das Vertrauen der Verbraucher in die Wirtschaft beeinträchtigt, betonte TPSO-Direktor Phusit Rattanakul.

In der südlichen Region ist der CCI im Vergleich zum Vormonat am stärksten gesunken, und zwar von 44,7 auf 36,8. Neben der sich verschlechternden Covid-19-Situation litt die Region auch unter dem Preisverfall bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie Kautschuk, Durian und Mangosteen, so Phusit. Der CCI in der nördlichen Region fiel von 41,1 auf 34,7, in Bangkok und Umgebung von 41,6 auf 35,8, im Nordosten von 44,2 auf 38,7 und in der zentralen Region von 41,3 auf 36,1.