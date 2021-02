Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.21

BANGKOK: Der thailändische Verbraucherrat (TCC) hat die Regierung aufgefordert, die Fahrpreise für die Bahnen in Bangkok zu senken und sie unter 10 Prozent des täglichen Mindestlohns zu halten. Das entspricht etwa 33 Baht pro Hin- und Rückfahrt.

Laut Saree Aongsomwang, Generalsekretärin der neu gegründeten Verbraucherschutzorganisation, sind die Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel in Bangkok für viele Fahrgäste zu teuer geworden. Menschen mit niedrigem Einkommen könnten sich den elektrischen Zugservice nicht leisten. Er sei zu einem Spielzeug für reiche Leute geworden, nicht zu einem echten Massentransportsystem.

„Die Regierung sollte ein Komitee einrichten, das dafür verantwortlich ist, faire Preise für das gesamte elektrische Bahnsystem festzulegen. Es sollte in Zukunft mindestens 14 Linien umfassen“, betonte Saree. Der TCC hat die Regierung aufgefordert, einen Pauschaltarif von 15 Baht für die gesamte Länge der Green Line einzuführen und so die konzessionierten Fahrpreise neu zu gestalten, damit sie für alle fairer sind. Verwiesen wird auf andere Städte. Nach dem Thailand Development Research Institute betragen die Fahrpreise in Paris 5 Prozent des täglichen Mindestlohns, in Tokio sind es 9 Prozent und in chinesischen Städten 3,1 Prozent.