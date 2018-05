Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.18

In den vergangenen Wochen hat die Polizei bei mehreren Razzien eine Vielzahl von gefälschten oder illegalen Präparaten konfisziert. Foto: The Nation

BANGKOK: Nach einer Umfrage von Nida Poll sieht die Mehrheit der Befragten viele Produkte als unsicher an. Deshalb sei es schwierig, zu entscheiden, was sie kaufen sollten.

Interviewt wurden am 21. und 22. Mai 1.251 Personen im Alter von 18 Jahren und älter verschiedener Bildungsstufen und Berufe im ganzen Land. Es ging um ihr Vertrauen in das Logo und das Sicherheitszertifizierungsprogramm der für Lebensmittel zuständigen FDA (Food and Drug Administration). Die Mehrheit der Befragten (71,78%) gab an, dass sie in der Regel vor dem Kauf nach dem Sicherheitszertifikat der FDA für Verbraucherprodukte suchen. 27,98% sagten, dass sie sich nicht darum kümmern.

Befragt über ihr Vertrauen in die Sicherheitsstandards der FDA, nachdem sie Berichte über die Beschlagnahe von Produkten mit gefälschter FDA-Sicherheitsnummer oder gefälschtem FDA-Sicherheitszeichen gesehen hatten, gaben 56,12 Prozent an, gefälschte FDA-Sicherheitszeichen oder Registrierungsnummern würden von Herstellern verursacht, nicht von der FDA. Auf die Frage nach Möglichkeiten, die Verbraucher vor unsicheren Produkten zu schützen, gaben 54,2 Prozent an, dass mehr Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Sicherheitsstandards sowohl vor als auch nach der FDA-Zertifizierung zu überprüfen. 34,05 Prozent sagten, Strafen für Verstöße gegen Sicherheitsstandards sollten härter sein.